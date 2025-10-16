“İklimsel Açıdan Dirençli ve Sağlıklı Şehirlere Doğru: Bölgesel Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler” temasıyla gerçekleştirilen forumda, şehircilik alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Forum kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehircilik alanındaki uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Forumun açılışında Azerbaycan basınına da röportaj veren Aşgın, şehircilik alanında karşılaşılan kadim ve yeni sorunlara dikkat çekerek, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve dirençli şehirler gibi kavramların önemine değindi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, “Dayanıklı konutların temini ve dirençli şehir kavramının altının doldurulması, yenilenebilir enerjinin şehirlerde daha aktif kullanılması ve sürdürülebilirlik gibi birçok başlıkta sunumların yapılacağı bu forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehircilikte karşılaştığımız çeşitli sorunlara inovatif çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu forum da bu noktada çok değerli bir zemin sunuyor." ifadelerini kullandı.



Forum kapsamında, Türkiye’yi temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün de yer aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a forumda Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter eşlik etti.

Üç gün sürecek olan ve 64 ülkeden yaklaşık 400 temsilcinin katıldığı forumda; insan odaklı sürdürülebilir şehircilik uygulamaları, iklim değişikliğine karşı dirençli şehir planlama, bölgesel iş birlikleri ve yenilikçi çözümler ele alınıyor. Forumda ayrıca çatışma ve doğal afet sonrası sürdürülebilir yeniden yapılanma süreçleri, konut temini, uygun yaşam alanları, ekolojik ve enerji verimli uygulamalar gibi birçok konu da uzmanlar tarafından ele alınıyor.