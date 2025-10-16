16 Ekim Perşembe günü fuarda yer alacak.

Türkçe Öğretmeni Şevket Erikli’nin 40 sayfadan oluşan masal kitabında, Macera Başlıyor (Mücadeleci Olmak), Hasat Zamanı (Dürüstlük ve Güven), İlkbahar Geldi (Faydalı Olmak), Gözüm Yükseklerde (Cesaret ve Paylaşımcılık), Buğday Tanesi (Cömertlik ve Doğruluk), Elleri Yıkamalı (Temizlik), Yağmur Yağıyor (Bilgelik), Dostça Eğlenmek (Vefalı Olmak), Kış Mevsimi (Sabır) ve Çiçek Tohumları (Sorumluluk) adlı eserlerini kaleme aldı.

Şevket Erikli, Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde bugün fuarda yer alarak çocuklarla buluşacak.

Muhabir: Haber Merkezi