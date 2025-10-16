Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Sıla Subaşı, aynı zamanda Makine Mühendisliği alanında yandal yapıyor.

Çorumlu Sıla Subaşı, edebiyat dünyasına genç yaşta adım atarak daha önce yayımladığı “Hatırladığım Sonbahar” ve “Yıldız Zamanı” romanlarıyla dikkat çekmiş, okurlarından duygusal derinliğiyle övgüler toplamıştı.

Yeni romanı “Dönüş Yolu”nda savaşta evini ve ailesini kaybeden bir çocuğun eve dönüş hikayesini anlatan yazar, eserinde empati, insan ruhunun dayanıklılığı ve umuda tutunma temalarını ön plana çıkarıyor.

Sıla Subaşı, yeni kitabıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Dönüş Yolu, zorluklar karşısında umudu yitirmeyen insanların hikayesi. Okuyucunun kalbine dokunan bir yolculuk olsun istedim.”



Sıla Subaşı’nın “Yıldız Zamanı” isimli romanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı Şubat Dönemi Edebiyat Eserleri Destek (EDES) Projesi kapsamında Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından yayın desteği almıştı. Genç yaşına rağmen üçüncü romanını yayımlayarak üretkenliğini sürdüren Sıla Subaşı, hem mühendislik eğitimiyle hem de yazarlık yönüyle dikkat çekiyor.