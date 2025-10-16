Eşyaları unutulmasın diye her zaman sergilemeye çalışan Hüseyin Çelik, adeta müzeye çevirdiği alanın kapısını bu kez öğrencilere açtı. Kerim Mandıralıoğlu, Yasemin Kızılkurt ve öğrenciler müzeyi merak ve zevkle gezerek, eşyaları yerinde incelemiş oldu.

Okul Müdürü Mandıralıoğlu, “Sungurlumuzda yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik'e ait müzeyi ziyaret ettik. Hocamızın 36 yılda topladığı yaklaşık 3 bin antika eşya ile müzeye çevirdiği evinde, gençlerimizi adeta zamanda yolculuğa çıkarttık. İki katlı evinin birinci katını müzeye dönüştüren Çelik, takıdan gramofona, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan mutfak gereçlerine kadar çeşitli antikalarını burada sergiliyor. Antika eşyaların hepsi emek verilerek toplanmış. İnsanı eskiye alıp götüren bu antika eşyaları görmek, dokunmak, hissetmek çok değişik duygu. Sungurlumuza böylesi güzel bir eser kazandırdığı için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gezi sonrası, Hüseyin Çelik öğretmenin öğrencileri ile çekilmiş bir hatıra fotoğrafı kendisine takdim edildi.” dedi.



Eskiden kullanılan eşyaların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini düşündüğü için eşyaları evinde sergilediğini dile getiren Çelik, “Her yöreden, köyden, kentten bağış olarak ya da bedel karşılığı eşya alarak koleksiyonumu oluşturdum. Amacım gençlere bu kültürü, bu misyonu, toplumun geldiği yeri aşılamak.” ifadelerini kullandı.