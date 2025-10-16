Hastanede “Uzaktan Değerlendirme ile Muayene” dönemi başladı. Yeni sistem sayesinde hastalar, fiziksel olarak hastaneye gitmeden, bulundukları yerden muayene olabilecek. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden “Uzaktan Değerlendirme” sekmesi seçilerek veya ALO 182 hattı aranarak kolayca randevu alınabiliyor.

Randevu saatinden yaklaşık bir saat önce, hastaların cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla gönderilen bağlantı üzerinden, akıllı telefon ya da bilgisayar aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor. Böylece muayene işlemi çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.

Uzaktan yapılan değerlendirme sonucunda, hekimler gerekli gördüklerinde ilaç tedavisi başlatabiliyor, e-reçete düzenleyebiliyor ve mama, ilaç veya tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlara yönelik sağlık raporları hazırlayabiliyor. Bu sayede pek çok sağlık hizmeti, hastaların bulundukları yerden ayrılmadan sunulabiliyor.

Yeni sistem; özellikle kronik rahatsızlığı bulunan, seyahat etmekte zorlanan ya da yalnızca danışmak istediği sağlık sorunu olan bireyler için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca hekim ve sağlık çalışanlarının da zamanını daha etkin kullanmasına imkân tanıyor.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç uygulamanın modern sağlık hizmetlerinin önemli bir adımı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Uzaktan değerlendirme sistemi, dijital dönüşüm sürecinde sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza daha erişilebilir hale getiriyor. Hastalarımız artık basit kontroller, danışma amaçlı görüşmeler veya rapor işlemleri için hastaneye gelmeden hekimlerimizle çevrim içi olarak görüşebilecekler. Bu sayede hem hasta yoğunluğu azalacak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesi artacaktır. Hitit Üniversitesi Hastanesi olarak, teknolojiyi sağlık hizmetine entegre etmeye devam edeceğiz.”

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata geçirilen bu dijital sağlık hizmeti, teknolojinin gücünü sağlık alanında kullanarak vatandaşlara daha hızlı, erişilebilir ve çağdaş çözümler sunmayı hedefliyor.