Bu kapsamda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Perşembe Pazarı’nda denetimlerde bulundu.

Tezgâhlarda yer alan ürünler tek tek incelenirken, fiyat ve etiket kontrolleri gerçekleştirildi. Görüntü ile satıştaki ürünlerin uyumu denetlendi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Pazarcı ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yardımcısı Candan, halkın menfaatlerini korumak adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Turhan Candan, “Semt pazarlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi konusunda geri adım atmayacağız. Çorum’un pazarları Türkiye’nin en düzenli ve güvenilir pazarları olana kadar çalışmalarımız sürecektir” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “Kimsenin aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hizmet kalitesinin artırılması konusunda tavizimiz olmayacak. Kurallara uyan esnafımız başımızın tacıdır ancak kurala uymayanlara gerekli cezai işlemler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da uygulanacaktır.” dedi.

Turhan Candan, Çorum Belediyesi’nin, tüm semt pazarlarında vatandaş memnuniyetini önceleyen denetimlerinin kesintisiz sürdüreceği sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ