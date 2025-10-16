“Çorum’un Geleceğine Yön Verecek 2. Organize Sanayi Bölgesi Hayırlı Olsun” diyen MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı bu büyük yatırımın ilimizi her alanda büyüterek bölgesel bir güç merkezi haline getireceğini dile getirdi.

Çorum-Merzifon-Samsun yolu güzergahında, liman, hızlı tren ve havaalanı gibi stratejik ulaşım ağlarına yakın, şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede planlanan Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin 2 bin 800 dönümlük geniş bir alanda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığıyla hayata geçirileceğini söyleyen Milletvekili Kayrıcı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bu büyük yatırım; üretim, ihracat ve istihdam kapasitemizi daha da artıracak, Çorum’u sanayide, ticarette ve kalkınmada bölgesel bir güç merkezi haline getirecektir.

Cumhur İttifakı’nın birlik, uyum ve hizmet anlayışının somut bir yansıması olan bu proje, sadece bir sanayi yatırımı değil, aynı zamanda Çorum’un yarınlarına uzanan güçlü bir vizyondur.

Muhabir: Haber Merkezi

Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı’ya, Çorum Valimiz Ali Çalgan’a, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Ticaret ve Sanayi Odamıza ve emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kıymetli bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Çorum’un gelişimine, üretimine ve istihdamına güç katacak 2. OSB Projemizin şehrimize, sanayicilerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”