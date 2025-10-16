Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının onaylandığını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bu karar, Alaca’mızın ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve üretim gücüne büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizde; Alaca Kaymakamımız Meriç Dinçer, Belediye Başkanımız Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanımız Mücahit Gürsoy, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Günser Şirin, Başkan Vekilimiz Hasan Demiran ve TSO Sekreterimiz Fatih Arslan’ı misafir ettik. Ziyaretlerinde Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı ve Bakanlık tarafından onay verildiği müjdesini verdik. Üretimiyle, sanayisiyle ve girişimci ruhuyla büyüyen Alaca’mız için önemli bir adım daha atıldı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.