Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara Şubesi’nin 2025 yılı Mütevelli Heyet toplantısı, İlbank Ankara Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız ile Ankara Milletvekili, hemşehrimiz Murat Alparslan ve Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla katıldı.

ÇEKVA Genel Başkanı Vali İrfan Balkanlıoğlu, ÇEKVA Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca ve Onur Konuğu Ahmet Ahlatcı da toplantıda yer aldı.

ÇEKVA’nın toplantısına diğer katılanlar şöyle belirlendi: AYM Üyesi Kenan Yaşar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, eski milletvekilleri Agah Kafkas, Tufan Köse, İlksen Ceritoğlu Kurt, Murat Yıldırım, Ali Haydar Şahin, HSK Üyesi Hakan Yüksel, Yargıtay üyeleri Hüseyin Canan, Hüseyin Şahin, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, E.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, E. AYM Üyesi Recep Kömürcü, eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Merkez Valileri Orhan Öztürk, Mustafa Yaman ve Ali Mantı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, MHP MYK Üyesi Kürşat Azkur, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Dursun, çok sayıda genel müdür yardımcısı, daire başkanı, SGK İl Müdürü Ömer Tök.

Vakıf Başkan Yardımcıları Ahmet Özdoğan ve Galip Yeşilbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açış konuşmasını yapan Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, en son 208 öğrenciye burs verdiklerini, bu yıl 350 burs hedefi koyduklarını söyledi.

Burs miktarının aylık 3 bin, 8 aylık 24 bin lira olduğunu belirten Bahattin Işık, hemşehrilerinin desteğini beklediklerini vurguladı.

ÇEKVA Genel Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, konuşmasının ardından, geçen yıl en çok burs veren işadamı hemşerimiz Atilla Kürşat Dikçi’ye bir teşekkür plaketi verdi. Vakıf Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca da bir konuşma yaptı.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise, konuşmasının ardından

toplantının onur konuğu Ahmet Ahlatcı’ya plaket verdi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, holdingin merkezinin Çorum olduğunu, 7.000 kişiye istihdam sağladıklarını, Çorum’a her türlü desteği verdiklerini, bu sene ÇEKVA’da 100 öğrenciye burs vereceklerini söyledi.

Milletvekilleri ve diğer konukların konuşmalarından sonra en çok burs verenden başlamak üzere hayırsever hemşerilere teşekkür edildi.