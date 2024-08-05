Çorum’un tanınmış simalarından, merhum İlyas Hafız’ın oğlu, iş insanı İbrahim Karaman’ın eşi Rana Karaman (72), Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında Ankara’da hayatını kaybetti.

Ani kalp rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne kaldırılan Rana Karaman’a, burada anjiyo yapıldı ve ritim bozukluğuna karşı kalp pili takıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Merhume Necla ve merhum Reşat Karadağ’ın kızları, Leyla Kılıçarslan, Ayla Soylu, Selma Erkoç, Gül Artar ve Dr. Muhteşem Karadağ’ın ablaları, Onur ve Barış Karaman’ın anneleri, eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un baldızı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Karadağ ile Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Karadağ’ın amca kızları, Çorum Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı’nın eşi Zuhal Özüyağlı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli’nin de teyze kızları olan Rana Karaman’ın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İstanbul Altunizade Acıbadem Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Müfit Kalelioğlu, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP eski il başkanlarından Osman Samsunlu, aile mensupları, dost ve akrabaları katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Berker’in de cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.