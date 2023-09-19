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Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik araştırma ve çalışmalar yapıldı.

Son bir hafta içinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıstan, 1 kadın ve 2 erkek şahıs da bulundu. 1 şahsın ise bulunması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.