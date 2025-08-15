Çorum’da atış sporlarına ev sahipliği yapan Melikgazi Atış Poligonunun modernizasyonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya Çorum’a gelerek bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kocakaya Vali Ali Çalgan’ı ziyaretten sonra beraberinde Atıcılık İl Temsilcisi Celal Taşdemir ve bazı atıcılarla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ederek Çorum’daki atıcılık faaliyetleri ile ilgili ilgi aldı. İl müdürlüğü ziyaretinin ardından, Federasyon Başkanı Kocakaya ve Spor İl Müdürü Demirkıran, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Çorum’da atıcılık sporunun önde gelen bazı atıcıların da katıldığı ziyarette Malikgazi Atış Poligonu’nun olimpik sporcu yetiştirilebilecek seviyede modernizasyonun yapılması ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Belediyesi ve Türkiye Atıcılık Federasyonu işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Federasyon Başkanı Kocakaya, Belediye ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, il temsilcisi Celal Taşdelen ve bazı atıcılarla birlikte Melikgazi Atış Poligonu’nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Belediyesi ve Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun işbirliği içerisinde yapacakları çalışmalarla poligonun modernizasyon çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.

Federasyon Başkanı Kocakaya’nın, Çorum’un atıcılık sporundaki başarılarını yakından takip ettiği ve olimpik sporcu yetiştirilmesi noktasında Çorum’un pilot illerden biri olabileceğini belirterek poligonun modernizasyonunu önemsediği belirtildi.