Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Saat 21.30’da başlayacak maçta Akbaş’ın yardımcılıklarını ise Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan ve Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. Bursa bölgesinden Birkan Altındaş ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN 1 MAÇINI YÖNETTİ

34 yaşındaki Fevzi Erdem, kariyerinde Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 1 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, Akbaş’ın yönettiği maçta, 2017-2018 sezonunun 3.Lig 3.Grup 24.haftasında, Aydınspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Akbaş, Sarıyer’in de 1 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi, Akbaş’ın yönettiği maçta geçen sezon Beykoz Anadolu’yu deplasmanda 6-0 yendi.

1.LİG’DEKİ İLK MAÇI

Fevzi Erdem Akbaş, kariyerinde bugüne kadar 2.Lig’de 52, 3.Lig’de 42 maç yönetirken, 1.Lig’de ise ilk kez Adana Demirspor-Arca Çorum FK maçında düdük çalacak.