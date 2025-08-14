Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 3 ve 4.haftaların maç programı açıklandı. Arca Çorum FK’nın Sarıyer ve Keçiörengücü ile oynayacağı maçların da programı belli oldu.

3.HAFTANIN PERDESİ ÇORUM’DA AÇILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 3.hafta maçları 22-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçında, Arca Çorum FK ile İstanbul ekibi Sarıyer karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos Cuma günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak.

23 Ağustos Cumartesi günü Bandırmaspor’la Adana Demirspor, Esenler Erokspor’la Serikspor, Iğdır FK ile Vanspor, Bodrum FK ile de Sakaryaspor karşılaşırken, Pazar günü Boluspor-Keçiörengücü, Erzurumspor-Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor ve Ümraniyespor-Hatayspor maçları oynanacak.

Haftanın kapanış maçında ise 25 Ağustos Pazartesi günü İstanbulspor’la Manisa FK karşı karşıya gelecek.

KEÇİÖREN MAÇI 31 AĞUSTOS’TA

Ligin 4.hafta maçları 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Milli ara öncesinde oynanacak maçlarda, Arca Çorum FK, Ankara’de Keçiörengücü’nün konuğu olacak. 31 Ağustos Pazar günü, Aktepe Stadı’nda oynanacak maç saat 16.30’da başlayacak. Aynı gün Pendikspor-Sivasspor, Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Serikspor-Bodrum FK maçları da oynanacak.

Haftanın ilk maçları 29 Ağustos Cuma günü Vanspor’la Bandırmaspor, Sarıyer’le de Erzurumspor arasında oynanacak olup, 30 Ağustos Cumartesi günü ise Ümraniyespor’la Esenler Erokspor, Sakaryaspor’la Boluspor, Manisa FK ile Iğdır FK, Hatayspor’la da İstanbulspor karşılaşacak.