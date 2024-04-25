TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme mücadelesi vereceği play-off’ta 1.tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Tek maç üzerinden, eleme usulüne göre oynanacak 1.turu geçen iki takım20 Mayıs Pazartesi günü, 2.Tur ilk maçında karşılaşacak. 2.turun rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Turu geçen takım, normal sezonu 3.sırada tamamlayan takımın finaldeki rakibi olacak. Eyüpspor ve çok büyük bir olasılıkla Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımı belirleyecek final karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Tek karşılaşma üzerinden yapılacak finalin yeri ve saati önümüzdeki günlerde duyurulacak.

TFF 2.Lig’de play-off maçları 9 Mayıs-2 Haziran, 3.Lig’de ise 2-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak.