Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kuruluşlararası Masa Tenisi Turnuvası Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın ilk ayağında kadın raketler kapışmıştı. Tüm rakiplerini set vermeden yenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın takımı şampiyon olmayı başarmıştı. Aynı salonda bu kez erkek raketler kozlarını paylaştı. 13 takımın mücadele ettiği turnuva eleme usulüne göre oynandı. Eleme maçında Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-0 mağlup eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü erkek takımı yarı finalde ise Sınav Anadolu Lisesi’ni aynı skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde Çorum Belediyesi takımını da aynı skorla geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de yenilgisiz şampiyon oldu. Çorum Belediyesi ikincilik kupasını kazanırken, İl Afet Müdürlüğü üçüncü, Sınav Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü erkek takımı kadınlarda olduğu gibi 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.