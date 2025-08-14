Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamuya açık alanda araba ve halı yıkayan şahıslara ceza kesti. Bir kadının uyarılara rağmen aracını yıkamaya devam ettiği görüldü.

Konuyla ilgili Belediye'den yapılan açıklamada "Zabıta ekiplerimiz, gelen ihbar üzerine yaptıkları denetimde, kamuya ait alanda araç yıkandığını ve şebeke suyu kullanılarak halı yıkandığını tespit etmiştir. Konuyla ilgili tutanak tutulmuş, yasal işlem başlatılmıştır. Suya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, suyun israf edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Unutmayalım; su tasarrufu bir tercih değil, zorunluluktur."