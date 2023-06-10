Yeni sezonda Çorum FK’nın da mücadele edeceği Spor Toto Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off final maçı oynandı. Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in çalıştırdığı Bodrumspor’u 2-1 yenen İstanbul temsilcisi Pendikspor, Süper Lig’e yükseldi.

Önceki akşam, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan maçın golleri ilk yarıda geldi. 29.dakikada, Adrien Regattin’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Pendikspor, 31’de Rogerio Thuram’la farkı ikiye çıkarttı. Bodrumspor, 38’deHasan Hatipoğlu’nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirirken, ilk yarı Pendikspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor, Spor Toto Süper Lig’e yükseldi. Çok iyi bir sezon geçiren Bodrumspor ise gelecek sezon Çorum FK ile birlikte 1.Lig’de mücadele etmeye devam edecek.

Karşılaşmayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız da izledi.