29 yaşındaki Aslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

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