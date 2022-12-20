2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın, en son geçtiğimiz hafta Arnavutköy Belediye’yi penaltı golleriyle 2-0 yenmesi, penaltılarla kazanılan ve kaybedilen puanların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

5 GOL

Çorum FK, sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçın beşinde toplam 6 penaltı kazandı. Bu penaltıların beşi golle sonuçlanırken, biri kaçtı. Sinan Kurumuş, kullandığı 5 penaltıyı da gole çevirirken, Mehmet Akyüz kaçıran oyuncu oldu.

Çorum FK, sezonun ilk penaltısını 2.haftada, evinde Somaspor’la oynadığı maçın 47.dakikasında kazandı. Sinan Kurumuş topu ağlara göndererek durumu 2-0’a getirdi. Gol, skor 1-0 iken geldiği için, değerlendirmemizde bu penaltı golüne puan yazılmadı.

İkinci penaltıyı, 6.haftada Batman Petrolspor maçının 71.dakikasında kazanan Çorum FK’da atışı kullanan Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top direkten döndü.

SON 5 MAÇTA 4 PENALTI

Çorum FK, özellikle son haftalarda bulduğu penaltı golleri sonucu kazandığı puanlarla şampiyonluk potasına tutundu. 15.haftada Erzincanspor’u 1-0 yenen Çorum FK’ya galibiyeti getiren golü 17.dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş atarken, 17.haftadaki Menemen FK maçında, karşılaşma 1-1 devam ederken, 86.dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Sinan Kurumuş topu ağlarla buluşturup, galibiyeti getirdi.

Çorum FK, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Arnavutköy Belediye’yi 2-0 mağlup ederken, 2 gol de penaltıdan geldi. Sinan Kurumuş, 52 ve 73.dakikalarda kullandığı atışları gole çevirip, takımına hayati önemde galibiyeti getirdi.

5 PUAN GİTTİ

Lehine verilen 6 penaltının beşini gole çeviren ve tam 9 puan toplayan Çorum FK’nın aleyhine ise 3 kez penaltı çalındı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu 3 penaltıdan da gol yerken, 5 puan kaybetti.

Çorum FK’nın aleyhine ilk penaltı, 5.haftadaki Afyonspor maçında çalındı. Afyon’da oynanan ve 1-1 devam eden karşılaşmanın 90+1.dakikasında Erkan Kaş’ın ceza sahasında topu elle tutması sonucu verilen penaltıyı Olcay Şahan gole çevirince, Çorum FK sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

6.haftadaki Batman Petrolspor maçında da konuk takım lehine penaltı kararı verildi. 45.dakikada 10 kişi kalan Batman Petrol, 53.dakikada penaltı kazanırken, Şahin Şafakoğlu topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi ancak Çorum FK sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu maçta, Çorum FK da 71.dakikada penaltı kazandı ancak Mehmet Akyüz kaleciyi ters köşeye yatırmasına rağmen top direkten döndü. Bu maç, Çorum FK’nın lehine ve aleyhine penaltı verilen tek karşılaşma olarak da kayıtlara geçti.

Çorum FK, 12.haftada, Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda oynadığı maçta da kalesinde penaltı golü gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, 1-0 önde götürdüğü maçın 45+5.dakikasında Taha Balcı’nın penaltıdan attığı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve böylece sezonun ilk yarısında penaltı golleriyle 5 puan kaybetmiş oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

