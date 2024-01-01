İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özel Deneyim Koleji Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek hem kurum idarecileri ve öğretmenlerle biraraya geldi hem de öğrencilerle kariyer söyleşisi gerçekleştirdi.

Mustafa Şimşek’in kurucusu olduğu Deneyim Koleji’ni ziyaret eden Pehlivan, öğrencilere kendisini tanıtarak bazı tavsiyelerde de bulundu. Mustafa Şimşek ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu “Kariyer Söyleşisi” programında Emniyet Müdürü Pehlivan öğrencilerin sorularını da cevaplandırmayı ihmal etmedi.



Polislik mesleği ve Emniyet teşkilatını öğrencilere tanıtarak halkın huzur ve güveninin önemini anlatan Pehlivan öğrencilere Türk aile yapısı ve Türk gençliğinin önemini de anlatarak uyuşturucu, alkol, silahlı silahsız mafya hareketleri ve terörden uzak durmaları ayrıca devlete güven duymaları gerektiğini de anlattı.

Programın sonunda Mustafa Şimşek, ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Pehlivan’a teşekkür ederek hediye verdi.