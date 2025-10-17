Çorum İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaş haddi nedeniyle emekli olan personeller İlhami Yurtbaşı, Bilal Tamer ve Fazlı Vanlı’ya, Emniyet Teşkilatına verdikleri hizmetlerden dolayı onur belgesi ve plaket takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın makamında düzenlenen törende, emekli personeller Yurtbaşı, Tamer ve Vanlı’ya teşekkür edilerek hizmetlerinin her zaman saygı ve takdirle anılacağı ifade edildi.

Arif Pehlivan, “Teşkilatımıza uzun yıllar emek veren değerli meslektaşlarımızı onurlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Emekleri, fedakârlıkları ve hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.” dedi.

Emekli personeller de böylesine anlamlı bir tören düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mesai arkadaşlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi