Gün boyu devam eden kampanyaya öğrenci ve veliler kadar, kan bağışına duyarlı vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdiler. “Kanımızda iyilik var” sloganıyla düzenlenen kampanyayla ilgili olarak açıklamada bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir, yeni okul binalarında ilk kan bağışı kampanyasını düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, kan bağışının iyilik zincirinin en anlamlı halkası olduğunu ifade etti.

“Bir damla kan, bir ömür can” şiarıyla düzenledikleri kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Demir, açıklamasında şöyle dedi: “ Kan bağışı sadece hayat kurtarmak değildir; aynı zamanda öğrencilerimize örnek olmanın, velilerimizin desteğini hissetmenin de en güzel yoludur. Okul sadece ders verilen bir yer değil, hayat derslerinin işlendiği yerdir. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler el ele verince; yardımseverlik, paylaşma ve dayanışma en güçlü şekilde filizlenir. Unutmayalım, velinin desteği, öğrencinin vicdanına işlenir. Öğrencinin duyarlılığı, geleceğin toplumunu inşa eder. Kan bağışı, iyilik zincirinin en anlamlı halkasıdır. Bu vesileyle kan bağışı kampanyamıza desteklerini esirgemeyen kocaman yürekli öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve halkımıza teşekkür ederiz”

Muhabir: Haber Merkezi