Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekât polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatlıer'in vefat ettiğini belirledi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenilen Tatlıer’in cenazesi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Tatlıer'in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Muhabir: İHA AJANS