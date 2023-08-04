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Cumhuriyet’in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos’ta başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turunda, 6 ülkeden 16 takımdan 100 sporcu pedal çeviriyor. Milli sporcular, Sivas-Amasya, Amasya-Havza ve Havza- Samsun etabını tamamladıktan sonra Samsun-Çorum etabı gerçekleştirildi. 10’u yabancı toplam 16 takımın yarıştığı 176 km’lik etapta bisikletçiler, Çorum’a kadar durmadan pedal çevirdiler. Çorum etabı, Çorum Valiliği önünde son buldu.

Törene; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, Genel Koordinatör Şevket Şimşek, Yarış Direktörü İsmail Aksoy, Parkur Direktörü Cebrail Şeker, Çorum Bisiklet İl Temsilcisi İsmail Kula, çeşitli branşlarda çok sayıda sporcu, antrenör ve vatandaş katıldı.

Turun dördüncü etabında Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Serdar Anıl Depe birinci olurken, Ahmet Örken ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Burak Abay ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasman liderine verilen sarı mayoyu Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman giydi.

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, sporcuların 176 kilometre boyunca pedal çevirerek Samsun’dan Çorum'a geldiklerini söyledi. Sporcuların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde kullandıkları güzergâhtan yola çıktıklarını ifade eden Çiftçi, önemli bir organizasyonun başarıyla devam ettiğini belirtirken, “7 bin yıllık tarihi bir şehir olan Çorum'un bu organizasyona dahil edilmesi bizleri çok memnun etti. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise, yarışmanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurguladı. Akyön, Bu yarışma Türkiye Yüzyılı'nın başladığı şu günlerde tarihe bir damgadır, bisikletle kültürlerarası, tarihler arası ulaşımdır. Sevgidir, saygıdır, kardeşliktir, barıştır ve pedalla Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürümektir. Bunu başardı” diye konuştu.

Törende ayrıca, dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri ile protokol mensupları arasında karşılıklı hediyeleşme oldu.

100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun beşinci ve son etabı, yarın saat 09.00’da Çankırı Belediyesi önünde start alıp saat 13.25’te Ankara Kurucu Meclis Binası önünde son bulacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na teslim edilecek.