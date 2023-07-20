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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya Uluslararası 100.Yıl Bisiklet Turu düzenleyecek. 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yarışın startı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'tan başlayacak.

Toplamda 5 gün ve 5 etaptan oluşacak olan yarışa 6 ülkeden toplam 16 takım katılacak. Takımlardan 9'u UCI kıta takımı, 2'si Milli Takım, 5'i Bölgesel takımlardan oluşacak. 100 bisikletçi, 784 km pedal çevirecek.

Atatürk ve Kongre Müzesi önünden başlayacak olan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden başkent Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 5 Ağustos'ta son bulacak.Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarış, hazırlanan video ile duyuruldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu hakkında, "2023'te hem Cumhuriyetimizin hem de Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan Millî Mücadele yolculuğunun sonunda kurulan Cumhuriyetimizin onuruna Türk Milletinin tarihi varoluşunun gerçekleştiği yollarda 1-5 Ağustos günleri arasında 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nu düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Turumuz; anlamlı parkuru, yol kalitesi ve bisiklete uygun etapları ile bisiklet takımları için zengin bir yarış sunarken şanlı tarihimizi de yeniden hatırlatacak. Amacımız, bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirmekle birlikte, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesini ulusal ve uluslararası spor turizm merkezi olarak tanıtmak. Bu nedenle 100. Yıl Cumhuriyet Turu'nun hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli bir fırsat olacağına inanıyoruz. Ayrıca 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, anlamlı parkuru ile Millî Mücadele yolunda geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak gelenekselleşecek. Bu özel yarışa Türkiye'den ve yakın bölgemizden çok değerli takımlar da katılarak katkı veriyor. Tüm takımlara şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Biziklet Federasyonu tarafından düzenlenecek olan yarış ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonu ile düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Cumhurbaşkanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Valilikleri, Belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Kurum Kuruluşlarının destekleriyle Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos, salı günü start alacak. 100. Yıl Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden 5 Ağustos, cumartesi günü Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde son bulacak.