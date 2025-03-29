Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ve zabıta ekipleri Cumartesi Pazarı’nda yer alan tezgahları da denetledi. Özellikle tezgahların önlerinde yer alan ürünlerle arka kısmında yer alan ürünlerin denetlendi, etiket kontrolü gerçekleştirildi. Vatandaşların memnuniyeti ile karşılaşılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve vatandaşın taze ürünleri almasının sağlanacağı belirtildi.



Kurallara uyan pazar esnafına teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi. Denetimlerde kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını belirten Candan denetimlerin tüm halk pazarlarında aralıksız olarak devam edeceğini dile getirdi.

Turhan Candan “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla semt pazarlarımızda denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Pazarcı esnafımızın sattığı ürünleri etiketleriyle birlikte denetliyoruz. Kimse kimseyi kandıramayacak. Biz kimsenin aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz ürünleri ve hijyen konusunu tüm sent pazarlarında denetlemeye devam edecekler. Bundan sonra hem esnafımız çıtayı yükseltmiş olacak hem de hemşehrilerimiz aldığı ürünlerde aldatılmayacak” dedi.