Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Başkan Aşgın'ın pazarcı esnafını küçük düşürmeye ve rencide etmeye hakkının olmadığını söyledi.

'SEN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİNDE SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANISIN'

'Sen gariban pazarcı esnafını küçük düşürerek şov yapıyorsun' diyen Karaca, Aşgın'ı TBMM'de protesto edeceklerini açıklayarak şunları söyledi: "Çorum'da pazar yerini gezerken pazarcı esnafını rencide edecek, küçük düşürecek bir belediye başkanı şovmenlik yapıyor. 356 bin pazarı üyesi olan bir Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu olarak protesto ediyorum. Antalya'da fiyat belirleme komisyonu vardır. Sebze meyvelerin fiyatını Antalya'daki komisyoncular belirler. 20 liraya 25 liraya domates satan pazarcı esnafının süper kalite ürün satmasını bekliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gölgesinde seçilmiş bir belediye başkanı olarak eğer delikanlıysan, yüreğin yetiyorsa git Saraçhane'de sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu belirt. Git gücünü göster. Sen gariban pazarcı esnafını küçük düşürerek şov yapıyorsun. Git şovunu Saraçhane'de yap. Sen 15 Temmuz'da evinde yatarken, pazarcılar FETÖ'cülere 'dur' dedi. Her zaman devletinin yanında olan pazarcı esnafını kimse küçük düşüremez. Belediye başkanı sıfatınla pazarcı esnafını küçük düşüremezsin. Ben buradan yaptığı açıklamalardan dolayı Çorum Belediye Başkanını kınıyorum. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek AK Parti grup toplantısında pazarcı esnafımızla belediye başkanını protesto edeceğiz."

Öte yandan Başkan Aşgın'a kızan bir pazar esnafı da kasa kasa domatesini çöpe döktü.