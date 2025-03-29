Çorum Valisi Ali Çalgan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

Çalgan, İl Jandarma Komutanlığı denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Uzak illerden gelenlerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Çalgan, sürücülerden hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını istedi.

Vali Çalgan, gazetecilere, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerini artırdığını belirten Çalgan, şunları kaydetti:

"Ankara- Çorum -Samsun kara yolunda olağan zamanların çok üstünde trafik yüküyle karşı karşıyayız. Bu yolda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimlerle sürücülerin dikkatini diri tutmak, kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. İnşallah bu şekilde aldığımız tedbirlerle can kaybının hiç olmamasını temenni ediyoruz. Can kaybının geçen yıllara göre daha az olacağı, hiç olmayacağı, kazanın, belanın az olacağı bir bayram yaşarız inşallah. Bayramı bayram tadında, ağız tadıyla kutlamış olalım."

Trafik tedbirlerinin 9 günlük tatil boyunca sıkı şekilde uygulanacağını vurgulayan Çalgan, "Trafik kurallarına, işaretlere, trafik personelinin uyarılarına riayet ederek dikkatli gitmelerini istiyoruz. Özellikle hızlı gidenlerin kazanacaklarının, kaybedebileceklerinin yanında kıymeti olmayacaktır. En uzak yolda bile 1 saat erken gitmek için kendilerini, diğer sürücüleri riske atmamalarını, milletimizi, hepimizi üzecek kazalardan uzak olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Denetime, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.