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Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezona hızlı bir giriş yapan Çorum FK’da gözler Cuma günü oynanacak olan Giresunspor maçına çevrildi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak olan bu karşılaşmaya Çorumlu futbolseverlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu kritik maç öncesi Passolig kart başvuruları dün itibariyle hızlanırken, Çorum FK yönetimi tarafından Hürriyet Parkı yanına kurulan kart başvuru merkezinde de kuyruklar oluştu. Tuzlaspor galibiyetinin ardından memleketinin takımına destek vermek isteyen futbolseverler Passolig kartlarını alarak kritik Giresunspor maçının biletlerini hızlıca tüketmeye başladı.