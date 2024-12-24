Harun Sırçalı ile Celal Demir’in kurucu ortağı olduğu FEENSER, sektörün ihtiyaçlarına güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmayı, geniş ürün yelpazesi, yüksek kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektöre güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kurucu ortaklar Harun Sırçalı ve Celal Demir, yalnızca bir tedarikçi değil, aynı zamanda müşterilerinin güvenle iş birliği yapabileceği bir çözüm ortağı olmayı amaçladıklarını belirterek, “Sac, profil, çubuk, boru, köşebent ve lama gibi ürünlerimiz, tüm paslanmaz çelik kalite standartlarını taşıyor. Talep edilen ürünlerin ithalini de sağlıyoruz” ifadesini kullandılar.

Ürün portföyünü sürekli geliştirdiklerini ifade eden Sırçalı ve Demir, “FEENSER’i yalnızca bir marka değil, sektöre değer katacak bir yapı olarak konumlandırmayı hedefledik” diye konuştular.