Vali Ali Çalgan, Çorum’un, hemen her alanda 30 büyükşehirden sonra gelen ilk 5-6 ilden biri olduğunu, ekonomik bakımdan ise çok daha ön sıralarda yer aldığını belirterek, “Ancak, ilimizin eğitim ve turizmdeki yeri, arzu ettiğimiz seviyede değil, Bu iki alanda çıtayı yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Başkan Yardımcısı Sadık Örgel, Yönetim Kurulu üyeleri Taner Şimşek, Volkan Sınayuç, Nihat Karalar ve Ali Özdemir, dün Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek Çorum’un gündemine ilişkin sohbet ettiler.

Çorum’un, 81 il içinde, asayiş de dahil olmak üzere pek çok açıdan orta sıralarda yer aldığını anlatan Vali Çalgan, eğitim altyapısı olarak iyi durumda olduklarını, ancak lise ve üniversiteye giriş sınavlarında alınan sonuçları tatmin edici bulmadığını belirterek, “Eğitim seviyemizi yükseltmek için gereken her şeyi yapmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

Çorum’un turizmde de hak ettiği yerde olmadığına vurgu yapan Vali Çalgan, “Tarih hazinelerinin üzerinde oturuyoruz, ama bu değerlerden istifade edemiyoruz. Gerek ekonomik fayda sağlama, gerekse dünya kültürüne katkı adına, Çorum’un sahip olduğu değerleri tanıtıp turizmi canlandırma sorumluluğunu taşıyoruz” diye konuştu.