Ahlatcı Kuyumculuk Satış Müdürü Aydın Doğu Gerçek’in annesi Zahide Gerçek (91) bugün saat 11.00 sıralarında evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Özel Elitpark Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Sami Gerçek’in eşi, Ali Rıza Gerçek, Gülhan Açlan, Zeynep Süheyla Şenol, Nezihe Ayhan Şahin, Mehmet Beyazıt Gerçek ve Aydın Doğa Gerçek’in anneleri olan Zahide Gerçek’in cenazesi yarın (24 Aralık Salı) saat 08.30’da Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nden alınarak İskilip’e götürülecek. İskilip Çarşı Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.