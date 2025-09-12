Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, ne belediyelere ne de siyasi partilere kayyum atamasını doğru bulmadıkları gibi seçilmiş kişilerin parti değiştirmesini de doğru bulmadıklarını belirterek, “Parti değiştirmek seçmene ihanettir” dedi.

Saadet Partisi’nin 81 ilde düzenlediği “Millet, Vekiliyle Buluşuyor” programı kapsamında Çorum’a gelen Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, il binasında teşkilat yöneticileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasına İspanya ve Tunus’tan Gazze için yola çıkan yardım filosuna değinerek başlayan Karaman, filoda Saadet Partili milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi.

Gazze’nin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Karaman, “Meclis’ten 2 defa İsrail için kınama kararı çıktı ama bir türlü yaptırım yapılmıyor. En son İsrail’le tüm ticari ilişkilerin kesildiği açıklandı ancak Bakü-Ceyhan boru hattından halen İsrail’e petrol sevkiyatı devam ediyor” dedi.

“İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASININ

TÜRKİYE’YE BEDELİ 50 MİLYAR DOLAR”

Karaman, parti olarak belediyelere ve siyasi partilere kayyum atanmasına karşı olduklarını söyledi. Türkiye’de kayyum meselesinin ilk olarak HDP’li belediyelerde başladığını kaydeden Karaman, “Büyük tepkilere neden olan kayyum uygulaması artık siyasi partilere de sıçradı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir gün önce diplomasının iptal edildiğini, ertesi gün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyleyen Karaman, “Yapılan bu işin Türk ekonomisine verdiği zararın ne kadar büyük olduğunu ilkokul, ortaokul öğrencileri bile bilir. İmamoğlu’nun tutuklanmasının Türk ekonomisine zararı tam 50 milyar dolar oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN BARIŞA VE

KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR”

Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Karaman, “Kıbrıs harekâtında bize destek olan Libya’nın lideri Kaddafi, batı tarafından devrildi ve Libya’nın bugünkü hali ortada. Sudan parçalandı, Irak parçalandı, Suriye’nin durumu ortada. Bölgede Türkiye ve İran kaldı. İran’a da saldırılar oldu ama füzelerle cevap verince geri çekilmek zorunda kaldılar. Bizim de savunma sanayimiz güçlü. Buna rağmen ülke olarak içeride barışa ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Parti ayrımı gözetmeksizin kutuplaşmanın önüne geçmeliyiz” dedi.

“KAYYUMU DOĞRU BULMUYORUZ”

Kayyum uygulamasını doğru bulmadıklarını ifade eden Karaman, seçilmişlerin parti değiştirmesinin de tutarlı bir davranış olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Parti değiştiren milletvekilleri, önce milletvekilliğinden istifa etsin, sonra partisini değiştirsin’ dediğini anımsatan Karaman, “Erdoğan bu şekilde söylerken, başka partilerden istifa eden milletvekillerini ya da belediye başkanlarını partisine katabiliyor. Parti değiştirmenin önüne geçilebilmesi için bir kanun teklifi verilerek yasalaşması gerekiyor. Bir partiden başka bir partiye geçmek seçmene de ihanet olur. Bunun önüne geçilmesi için bir kanun teklifi verilmesi gerekiyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi