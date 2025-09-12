Türkiye'nin bozkır iklimine sahip bölgelerinde etkisini artırarak sürdüren kuraklık, tarımın ardından su ürünleri sektörünü de zora soktu. Yozgat'ın önemli su kaynaklarından biri olan Çekerek Barajı'nda bu yıl su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Balıkçılar, azalan balık miktarı nedeniyle dış pazarlardan iç piyasaya yöneldi.

Çekerek'te uzun yıllardır balıkçılık yapan Taner Eker, sezonun başlamasıyla birlikte yeniden ağlarını suya bıraktıklarını söyledi. Balık miktarının önceki yıllara göre ciddi oranda azaldığını vurgulayan Eker, "Yeni sezon açıldığı için şu anda biz sazan ağına gidiyoruz. Sabah gittiğimiz zaman ortalama, ağın derinliğine göre 70-80, bazı günler 100-150 kilogram balık çıkarıyoruz. Sazanları getiriyoruz, toptancı gelip balığımızı alıp değerlendiriyor. Önceki yıllarda bu balıklar İran, Suriye gibi ülkelere ihraç ediliyordu. Şu an bu durumda" dedi.

Balıkçılardan alınan sazanların toptan satışını yapan Sarıkaya ilçesindeki tatlı su ürünleri işletmecisi Rasim Koç ise bu yıl ihracat yapamadıklarını belirtti. Kuraklık nedeniyle balığın azaldığını dile getiren Koç, "Su ürünleri işletmecisiyim. Barajlardan balığı toplar, Sarıkaya'daki işletmemde işleyip iç piyasaya sunarım. Ancak balık olmadığından bu yıl ihracat yapamıyoruz. Bu nedenle tamamen iç piyasaya yöneldik. Bu iş Yozgat'ta önemli bir geçim kaynağı, çok sayıda insan bu sektörde çalışıyor. Fakat göllerde su azaldığı için işimiz gün geçtikçe küçülüyor" ifadelerini kullandı.

Koç, iç pazarda özellikle Konya, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden talep aldıklarını belirterek, "Tatlı su balığını tüketen bölgeler daha çok İç Anadolu ve Ege. Ürünleri otobüsler ve nakliye araçlarıyla bu illere gönderiyoruz" diye konuştu.