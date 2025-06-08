Parka oturmaya gelen ancak banklara ve yerlere atılan çekirdek kabukları, pet şişeler ve kuruyemiş paketlerinden oturmaya yer bulamayan vatandaş isyan etti.

Durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen ve yetkililere çağrıda bulunan duyarlı vatandaş, "İnsan demeye bin tane şahit yok yüz bin tane şahit lazım. Çardak bayram günü şu pisliğe bakın ya.153'ü iki defa aradım oturmaya yer yok. Böyle bir rezalet yok. Parklara kamera konsun bu pislikleri kim yapıyorsa bunlar tespit edilsin. Utanç verici bir durum. Çorum için utanç verici." ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi