Kene kabusu geri döndü...

Sivas’ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

KKKA TANISI KONULDU

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavisi süren Vural, geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

BELİRTİLERE DİKKAT

- KKKA şüphesi olan kişilerde kene tutunmasından sonraki 3-14 gün içinde ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, lökosit ve trombosit düşüklüğü ile karaciğer enzimlerinde yükselme görülebiliyor.

- Hastalık, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ateş belirtileri gösteriyor.