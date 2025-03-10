Ziyaretçiler, hem yeni yönetimi tebrik ediyor, hem de yeni hizmet binasının hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyor. Çorum Merkez Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz da beraberinde; Orhangazi Sonar, Hüseyin Aslan, Hüseyin Kaplan, Nejat Erdem ve Levent Öngün ile birlikte Yılmaz Kaya’yı ziyaret etti.

Yılmaz Kaya, yeni hizmet binasını konuklarına gezdirerek, amaçlarının süt üreticilerine ve yetiştiricilere daha modern şartlarda hizmet vermek olduğunu söyledi.

Palabıyık Köyü Derneği heyeti, Kaya ve yönetimine hem görevlerinde başarılar hem de binanın hayırlı olmasını diledi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Palabıyık Muhtarı Ali Ekber Yılmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ