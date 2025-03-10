Çorum’daki inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yakın geçmişte binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan afetlere benzer bir durumun yaşanmasının, “skandal” kelimesiyle bile tanımlanamayacağını ifade etti. Çorum’daki durumu “ahlaktan yoksun bir konu” olarak tanımlayan Müstet, eğitimli teknik kişilerin sorumluluk taşıyan konularda dahi ihmallerinin, ülkenin eğitim politikalarındaki yanlışların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Suçluların cezalandırılmasının önemli olduğunu ancak bu tür olayların oluşmasını engelleyecek önleyici bir sistemin kurulmasının gerektiğini söyleyen Müstet, sorunun sadece şahıslarda olmadığını, kurumlarda ve sistemde de olduğuna dikkat çekerek, bu tür ihmallerin yıllardır süregelen bir alışkanlık haline geldiğini belirtti.

Türkiye’de 2001 yılında uygulamaya giren 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile birlikte yapı denetim sisteminin kurulduğunu hatırlatan Müstet, ancak bu sistemin etkin çalışmadığını ve sadece kâğıt üzerinde denetimlerin yapıldığını ifade etti. Özellikle mühendislerin, imalatın başına gitmeden, sadece raporlar üzerinden işlem yaptığını kaydeden Müstet, ciddi bir sorumluluk ihmaline neden olduklarını söyledi.

BELEDİYELERİN ROLÜ VE İHMAL EDİLEN KONTROLLER

Belediyelerin yapı kontrol süreçlerinde de ciddi eksikliklerin olduğunu dile getiren Müstet, Çorum Belediyesi’nin süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunması gerektiğini belirtti. Müstet, Çorum’da tespit edilen 270 projenin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı ve halkın güvenliği için atılacak adımların bir an önce atılmasını istedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A Parti’nin Çorum’daki ve ülke genelindeki yapı güvenliği sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan Müstet, şunları söyledi:

“İnşaat mühendisliği, yapı mühendisliği ve altyapı mühendisliği gibi lisans bölümleri güçlendirilmelidir. Yapı denetim sistemin feshedilerek, fenni mesuliyet doğrudan teknik insanlara verilmelidir. Yapı denetim firmalarının sorumlulukları artırılmalı ve müteahhitler daha fazla sorumluluk taşımalıdır.

Yapı imalatındaki tüm süreçler dijital ortamda kayıt altına alınmalı ve denetimler daha şeffaf hale getirilmeli. Yapı stoku yeniden değerlendirilerek, riskli binalar tespit edilmesi ve yıkılmalı. Belediyelerin yapı kontrol birimleri güçlendirilmeli ve denetimler aktif hale getirilmeli.”

Editör: HABER MERKEZİ