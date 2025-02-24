Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığına aday olan Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, seçimde kendisine oy veren vermeyen tüm Birlik üyelerine teşekkür etti.

Birlik üyelerine daha güzel hizmet için ekibiyle birlikte yola çıktığını belirten Palabıyık, üreticilerin mevcut başkan ile tekrar yol alma kararlarına ise saygı duyduğunu söyledi.

Cumhur Palabıyık, yayınladığı teşekkür mesajında şöyle konuştu: “Çok kıymetli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin kıymetli üyeleri; Çıkmış olduğumuz seçim sürecinde ben ve yönetimime göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Oy veren vermeyen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Yeniden göreve gelen Yönetim Kuruluna üretici için daha iyi hizmet vermeleri için eksiklerini, hatalarını gösterdiğimizi düşünüyor ve kendilerine başarılar diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi