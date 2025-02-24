İşletmeciliğini Bilgen Yılmaz'ın yaptığı Adıyamanlı Erkan Usta Çiğ Köftecisi, Çorum Merkez'de Bahabey Caddesi 50/B adresinde 6. Şube olarak hizmete girdi.

Açılışa, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Eğitim Gücü Sendikası Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Önceki Dönem Aşçı ve Lokantıcalar Odası Başkanı Burhan Balcı, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli ve Çorum İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Sucu Benli katıldı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İşletme Sahibi Bilgen Yılmaz, davetlileri işletme hakkında bilgilendirerek, Adıyamanlı Erkan Usta Çiğ Köftecisi'nin baharatları, sunduğu lezzetler hakkında bilgi verdi.

İşletme Sahibi Bilgen Yılmaz, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Adıyamanlı Erkan Usta Çiğ Köftecisi olarak kaliteli hizmet ve taze ürünlerle 6. Şube olarak Çorum halkının güzel anlarında sofralarına konuk olmayı hedefliyoruz. Kendine has şekilde özenle hazırlanmış baharatlarıyla çiğ köftemizin tadına bakmanız için şubemize bekliyoruz. Her ayın 1'inde yüzde 50 indirimli olarak satışa sunacağız. Adıyamanlı Erkan Usta Çiğ Köftesi, tadına doyum olmayan lezzetiyle herkesi mest edecek" dedi.