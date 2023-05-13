Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında engelli grupları arasında hiçbir ayrım yapılmayacağını, işitme engellilerin de diğer engellilerde olduğu gibi ÖTV’den muaf tutulacağını söyledi.

CHP Milletvekili adayı Özsaçmacı, derneğin ve engellilerin sorunlarını daha önceden tespit edip, bu konuda çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “özellikle işitme engellilerin birçok konuda ÖTV’den muaf olmadığından dolayı engelliler arasında ayrım olduğu izlenimi oluşmaktadır. İşitme engelli vatandaşlarımızın ÖTV’den de muaf olacağını buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında engellilere yönelik yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

