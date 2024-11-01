Öznur ve Cemre çifti görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. Özlem ve Coşkun Özgür çiftinin kızı Öznur ile Semra ve İlyas Kıldırgıcı çiftinin oğlu Cemre’nin düğünü siyaset ve iş dünyasının yanı sıra Özgür ve Kıldırgıcı ailelerinin eş, dost ve akrabalarının yoğun katılımı arasından gerçekleştirildi. Düğünde davetliler genç çiftlere ‘mutluluklar’ dileyerek doyasıya eğlendi.

Aileler, düğünlerine katılarak kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ