Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu ve yönetimi ilçede yardım hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Mandıralıoğlu ve yönetimi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gıda kolisi, kavurma ve giyecekleri vatandaşlara ulaştırarak iyilik seferberliğinde öncü oluyorlar.

Kerim Mandıralıoğlu, “Bugün Allah için ne yaptın sözünü unuttuk mu? Artık ey Yönetimi Kızılay gün doldu uyan, sana az geldi gece diye okunsun mu öğle ezan, ne iyilik ne de iyiler kalacak aç gözünü, dinle Rabbinin" hayırlarda yarışın" sözünü. Merhum Akif’in: "Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan! Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü! Dinle Peygamberi zîşânın ilahi sözünü." dizelerine kinaye olarak arkadaşları sevaba çağırdım. İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve Kızılay kıyma dağıttık. Günün sonunda bugün Allah için az ama şunları yapabildim diyebilmek çok önemli. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler yüreğinde iyilik biriktirenler!” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR