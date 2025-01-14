Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor’u Ferhat Yazgan, Suat Kaya ve Eren Karadağ’ın golleriyle 3-1 yenerek ilk yarıyı 29 puanla 5.sırada tamamlarken, ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor maçından sonra, soyunma odasında gelenekselleşen galibiyet pozunu verdi.
Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor maçı öncesindeki son galibiyetini
7 Aralık 2024’te, deplasmanda Manisa FK’yı 1-0 yenerek almıştı.
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