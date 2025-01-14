Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, deplasmanda Manisa FK’yı 3-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Zaman zaman zorlanmalarına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Bölükbaşı, “Öncelikle oyuncularımızı kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Manisa 3 haftadır bir çıkış içerisindeydi. Biz buraya kendi çıkışımızı başlatmak için gelmiştik.

Ağır saha şartlarında oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İlk yarıda 3-0’ı yakaladıktan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Tabii ki, bunun sebeplerini ve sonuçlarını kendi içimizde değerlendireceğiz. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız” şeklinde konuştu.