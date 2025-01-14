Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü ikinci yarının ilk hafta maçında konuk edeceği Ümraniyespor, ilk yarının kapanış maçında konuk olduğu Manisa FK’yı 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu.

Önceki akşam, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve Şanlıurfa bölgesi üst klasman hakemi Ömer Faruk Gültekin’in yönettiği maça fırtına gibi başlayan Ümraniyespor, 8.dakikada Serkan Göksu, 10.dakikada Engjell Hoti ve 22.dakikada Furkan Apaydın’ın attığı gollerle 3-0 kazanarak ilk yarıyı 26 puanla 13.sırada tamamladı. Manisa FK ise 26 puanda kaldı ve ilk yarıyı 14.sırada bitirdi.

İstanbul ekibi, ilk yarının son maçında da evinde Ahlatcı Çorum FK’yı 3-0 yenmişti.