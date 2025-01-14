Ahlatcı Çorum FK’nın 18.haftada Şanlıurfaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlanan Eren Karadağ ve Suat Kaya, açıklanan süreden önce sahalara hem de golle dönüş yaptı.

En az 10 gün oynayamayacağı açıklanan Suat Kaya İstanbulspor maçına ilk 11’de başlarken, 58.dakikada attığı golle takımını maçta ikinci kez öne geçirdi. Ligdeki gol sayısını 4’e çıkartan Suat, Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 5 gole ulaştı.

Sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtilen Eren Karadağ ise yedek kulübesinde başladığı maça 82.dakikada Geraldo’nun yerine girdi. 88.dakikada, ceza sahası dışından harika bir golle maçın skorunu 3-1 olarak belirleyen Eren, ligdeki gol sayısını 3’e çıkartırken, Türkiye Kupası ile birlikte toplamda 5 gole ulaştı.