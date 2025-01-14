Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği 20 takımlı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarı maçlaır tamamlandı.

İlk yarının son haftasında oynanan maçlarda, Ahlatcı Çorum FK sahasında İstanbulspor’u 3-1 yenerek devreye 29 puanla 5.sırada girerken, Kocaelispor deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0, Fatih Karagümrük deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK’yı 1-0, Şanlıurfaspor deplasmanda Erzurumspor’u 1-0, Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ankaragücü’nü 1-0, Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-0, Ümraniyespor da devrenin son maçında deplasmanda Manisa FK’yı 3-0 yenerken, Pendikspor’la Bandırmaspor, Esenler Erokspor’la da Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.

KOCAELİ ZİRVEDE

Bu sonuçların ardından Kocaelispor ilk yarıyı 41 puanla zirvede tamamlarken, Fatih Karagümrük 34 puanla Süper Lig potasında yer aldı. Bandırmaspor, Erzurumspor, Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor ilk yarıyı play-off hattında tamamlarken, -21 puanlı Yeni Malatyaspor, 15 puanlı Adanaspor ile 23’er puanlı Sakaryaspor ve Esenler Erokspor ise ilk yarıyı düşme hattında bitiren takımlar oldular.

ARA YOK

Türkiye Futbol Federasyonu, 17.hafta maçları sonunda lige 1 hafta ara verdiği için ikinci yarı ara verilmeksizin 20.hafta maçlarıyla devam edecek. 20.hafta maçları 17-20 Ocak tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, 18 Ocak Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’u konuk edecek.

İstanbul’da oynanan 1.hafta maçını Ümraniyespor 3-0 kazanmıştı.