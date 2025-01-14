Maça ceza sınırında çıkan Zargo Toure, 48.dakikada ceza sahasında Emir Kaan’ın yüzüne eliyle yaptığı müdahale nedeniyle penaltıya sebebiyet verirken, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Hakemin penaltı kararına itiraz eden Ahlatcı Çorum FK yardımcı antrenörlerinden Ziya Akçeken ve kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu da direkt kırmızı kart gördüler.

Zargo Toure, Cumartesi günü Ümraniyespor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek olup, Ziya Akçeken ve Temel Domaçoğlu ise yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayacak.